Algarve deve atingir vinte milhões de dormidas este ano

A região algarvia poderá atingir este ano, pela primeira vez, os vinte milhões de dormidas em unidades hoteleiras. As contas são do presidente da Região de Turismo do Algarve, após o INE ter revelado que o Algarve já ultrapassou os 10,7 milhões de dormidas até julho. Desidério Silva acredita que 2017 será “o melhor de sempre”

Em 2016, o Algarve registou mais de 18 milhões de dormidas na hotelaria, marca nunca antes alcançada por nenhum destino turístico nacional. O Algarve alcançou o primeiro lugar em Portugal, não apenas em relação às dormidas de estrangeiros (14,2 milhões, que representam 37,2% de todas as dormidas de estrangeiros no país), como também de residentes (3,9 milhões, ou seja, 25,4% do total das dormidas de residentes em Portugal).

O ano de 2017 promete ainda ser melhor, segundo os últimos resultados conhecidos do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a atividade turística no Algarve, onde a região surge com 10,7 milhões de dormidas até julho, o segundo mês mais forte para o turismo algarvio.

“Os principais indicadores voltaram a crescer em julho e o Algarve é o destino nacional líder em número de dormidas, com cerca de 2,8 milhões de dormidas mensais (+3,8% do que no ano anterior ou 100 mil dormidas adicionais) e acumulando mais de 10,7 milhões de pernoitas até ao momento (+7,3% do que no período homólogo ou 730 mil novas dormidas)”, destaca a Região de Turismo do Algarve (RTA).

Segundo os dados do INE, o Algarve ultrapassou pela primeira vez os dois milhões de dormidas de estrangeiros no mês de julho (+4,4% do que em 2016), sendo que, no total dos primeiros sete meses do ano, os não residentes registam perto de 8,7 milhões de dormidas (+8,5%).

As dormidas dos residentes também favorecem os bons resultados do destino: foram registadas 730 mil dormidas de portugueses só em julho (+2,3%) e dois milhões de pernoitas no período de janeiro a julho (+2,7%).

Mercado britânico estabilizou em julho

Com o principal mês da época alta ainda por contabilizar, o presidente da RTA acredita que 2017 será “o melhor de sempre, fruto do aumento das receitas e de turistas ao longo do ano”.

“Se tudo correr bem, ficaremos muito próximo dos 20 milhões de dormidas e, a este ritmo de crescimento, poderemos alcançar os mil milhões de euros de proveitos totais na hotelaria. Uma coisa nunca vista em nenhum outro destino nacional”, salienta Desidério Silva.

Ao nível do país, o INE acrescenta que “o mercado britânico [o mais importante emissor de turistas para o Algarve] estabilizou em julho. Nos primeiros sete meses do ano este mercado cresceu”, enquanto “as dormidas de hóspedes alemães registaram aumentos em julho e no período acumulado.

Já em agosto, e segundo os dados provisórios da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a taxa de ocupação global média/quarto foi de 94,1%, valor semelhante ao registado em agosto de 2016 (+0,1%).

“Em termos acumulados, desde janeiro, a taxa de ocupação está 2,2% acima da verificada no período homólogo”, refere a associação hoteleira.

NC|JA