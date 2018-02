Algarve apresenta oferta turística para todos os perfis de viajantes

Connect on Linked in

O Algarve volta a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) para apresentar os maiores atrativos turísticos da região aos visitantes, com grande destaque para o turismo de natureza, o turismo ativo e desportivo, a gastronomia e vinhos e o turismo cultural.

De 28 de fevereiro a 4 de março, a Região de Turismo do Algarve (RTA) viaja até à FIL, em Lisboa, com um stand de 702 metros quadrados, onde estarão representados os 16 municípios da região e 20 unidades hoteleiras e operadores turísticos.

Para o certame, o Algarve programou um conjunto de iniciativas e momentos de animação que darão a conhecer ao público e aos profissionais do setor a diversidade da oferta turística da região, que pode ser descoberta todos os dias do ano.

“A BTL é o salão de referência para a indústria do turismo e o principal evento de promoção turística em Portugal. O Algarve participa na 30ª edição da feira com o intuito de reafirmar as suas potencialidades diferenciadoras e a sua vasta oferta turística para todos os perfis de viajantes. Este será, sem dúvida, um momento especial para atrair mais turistas para o Algarve, que fechou 2017 com mais de 19 milhões de dormidas”, afirma o presidente da RTA, Desidério Silva.

O ‘Melhor Destino de Praia da Europa’ já é reconhecido internacionalmente pela sua oferta de sol e mar, e apresenta-se agora como um destino de eleição para amantes de turismo ativo e de atividades ao ar livre.

No dia 1 de março, será divulgada a 4ª edição da Algarve Nature Week, evento que tem vindo a atrair cada vez mais adeptos de atividades de natureza ao sul do país. A edição deste ano decorre de 13 a 22 de abril.

Os resultados do projeto ‘Cycling & Walking’, do qual o Algarve é região-piloto e que visa aumentar o número de turistas que viajam para este destino com a motivação direta de praticar caminhadas e ciclismo fora da época alta, serão também revelados neste dia, com o objetivo de mostrar as condições únicas da região para quem procura férias ativas a pé ou em bicicleta.

O turismo cultural também vai ter um papel de destaque na BTL. Assim, no dia 1 de março, os visitantes serão convidados a saber mais sobre o programa cultural 365 Algarve e os principais eventos culturais programados até maio.

