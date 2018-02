Algarve a bailar ao som do acordeão

Connect on Linked in

A Academia de Música de Lagos está a promover este mês a primeira edição do Festival A&A – Acordeão e Algarve em Festa, que passa por três palcos do centro e sotavento algarvio.

Depois da passagem pelo Cineteatro Louletano, no passado dia 3 de fevereiro, o festival vai percorrer os palcos do auditório de Albufeira, a 24 de fevereiro, e do Teatro das Figuras em Faro, no dia 25 de fevereiro.

O projeto visa a articulação entre valores nascidos na região, tais como o seu diretor artístico Gonçalo Pescada, a cantora Joana Godinho e a Algarve Camerata, com talentos nacionais e internacionais, como La Ideal Orquestra de Tango Argentina (Porto), Mário Marques (Alcobaça) e o mítico Richard Galliano (França), contribuindo assim para o aumento da qualidade da produção artística regional e igualmente para a difusão nacional e internacional da “marca Algarve”, enquanto território artístico ligado ao acordeão.

Este evento está inserido no programa 365 Algarve e tem o apoio dos municípios de Loulé, Albufeira e Faro, assim como do Comité Mundial do Acordeão.

No dia 24, às 21h30, atuam no auditório de Albufeira Gonçalo Pescada (acordeão), Mário Marques (saxofone) e a Orquestra de Acordeões.

No dia 25, às 17h00, será a vez de Richard Galliano e Gonçalo Pescada com Algarve Camerata atuarem no Teatro das Figuras da capital algarvia.

