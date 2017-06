Algarve 2020 tem mais 6,4 milhões de euros para apoios a empresas

Connect on Linked in

A comissão diretiva do programa CRESC ALGARVE 2020 aprovou, na última reunião, mais 6,4 milhões de euros de comparticipações de fundos europeus para candidaturas apresentadas por instituições e empresas da região, no valor global de 10,95 milhões de euros de investimento.

A maioria das decisões de aprovação centra-se no “Eixo 4 – Reforçar a competitividade do território”, destinando-se a medidas de salvaguarda do património cultural (3,6 milhões de euros), medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano e a revitalizar as cidades, no contexto dos PARU’s – Planos de Ação de Regeneração Urbana (dois milhões de euros), projetos de promoção turística e realização de eventos (164 mil euros) e modernização da QUALAR – Rede da Qualidade do Ar (70 mil euros), representando cerca de 5,9 milhões de euros de comparticipações.

Pela sua importância em relação à valorização do património cultural urbano, destacam-se as aprovações dos projetos de reabilitação do Cineteatro António Pinheiro (Tavira) e de recuperação do Solar Gama Lobo (Loulé), bem como a admissão das candidaturas dos PARU’s de Castro Marim e Lagoa, no âmbito dos quais estão previstos 2,78 milhões de euros de investimento.

Em termos globais, o programa operacional regional CRESC ALGARVE 2020 contempla um valor de 318,7 milhões de euros.

NC|JA