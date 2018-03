Algarve 2020 lança novos cursos de especialização tecnológica

Connect on Linked in

O Programa Operacional CRESC Algarve 2020 publicou esta semana um aviso de concurso, cujas candidaturas podem ser apresentadas até 13 de abril, relativo aos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) em linha com a Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3) do Algarve, com um financiamento público de dois milhões de euros.

Estes cursos são direcionados à formação técnica pós-secundária não superior e combinam formação geral e científica, tecnológica e prática em contexto de trabalho, visando a aquisição do nível de qualificação 5 do Quadro Nacional de Qualificação (QNQ).

As candidaturas podem ser apresentadas pelo Turismo de Portugal, enquanto organismo que tutela as escolas de hotelaria e turismo, os centros de gestão direta e participada que integram a rede de centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), assim como as escolas tecnológicas.

