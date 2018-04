Algarve 2020 apresenta linha para capitalizar empresas

Connect on Linked in

O programa operacional Algarve 2020 e a Instituição Financeira para o Desenvolvimento (IFD) promovem uma sessão de divulgação da Linha Capitalizar Mais, que terá lugar no próximo dia 27 de abril, pelas 15h00, nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro.

As características da Linha Capitalizar Mais serão detalhadamente apresentadas aos empresários, entre as quais a possibilidade de conceder financiamento com prazo até 12 anos, de montantes até 15 milhões de euros, abrangendo a parte não elegível dos projetos do Portugal 2020, quer para fundo de maneio quer para investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos.

Esta linha de crédito tem como objetivo reforçar as linhas de crédito já existentes, proporcionando melhores condições de financiamento às PME com redução de custos associados e com o aumento dos limites máximos de financiamento por operação.

