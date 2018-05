Algarsafe’18 junta tudo o que precisa saber sobre proteção civil

Connect on Linked in

Entre 24 e 26 de maio, o Portimão Arena e o Parque de Feiras e Exposições voltam a ser palco para a ALGARSAFE – Feira Internacional de Proteção Civil e Socorro de Portimão, numa iniciativa organizada pelos Bombeiros de Portimão e a autarquia local.

Esta que é a maior feira do género a ter lugar a sul do Tejo, conta já com uma centena de entidades públicas e privadas confirmadas, entre prestadores e fornecedores de bens e serviços na área da segurança e da proteção civil, bem como agentes de proteção civil e entidades cooperantes do sistema integrado de operações de proteção e socorro a nível nacional estando, neste momento, o espaço comercial indoor do evento completamente esgotado.

Também no exterior, a feira contará com uma área de exposição onde decorrerão demonstrações práticas de veículos e equipamentos de proteção civil e socorro, exercícios e workshops para operacionais, ações de sensibilização e informação pública, exposição estática de meios e recursos dos agentes de proteção civil e uma demonstração de capacidades das forças e serviços.

Destaque para a ação especial e inovadora de utilização de drones em missões de segurança e proteção civil, que irá trazer, até Portimão, palestrantes de referência nacional e internacional, que compararão experiências portuguesas consolidadas com a de outros países, como a Itália e a Dinamarca.

