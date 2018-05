Algar lança concurso de fotografia e oferece bilhetes para concertos de verão

Print This Post

A empresa responsável pela valorização e tratamento de resíduos sólidos na região, a Algar, anunciou na semana passada um aumento do número de ecopontos no Algarve, ao mesmo tempo que lançou um concurso de fotografia onde os participantes podem ganhar bilhetes para festivais de música este verão, incluindo o Rock in Rio.

O concurso de fotografia “Recicla + #2KgporPortugal” convida a população a descobrir a localização dos novos ecopontos instalados nas suas áreas de residência, a tirar fotografias, com familiares ou amigos, junto dos mesmos, alusivas à correta utilização dos equipamentos.

“Se todos separarem dois quilos de recicláveis por semana e os colocarem nos ecopontos, estarão a contribuir para que se atinja as metas da reciclagem do nosso país”, salienta a empresa em comunicado.

Para participar no concurso, basta submeter as fotografias através da aplicação disponível no facebook da Algar e divulgar para que todos possam votar.

JA