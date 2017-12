Aldeia de Odeleite está transformada num presépio

Connect on Linked in

Mais de 50 figurantes trajados à época, aos quais se juntam artesãos e produtores do concelho, vão estar no Presépio Vivo de Odeleite, no município de Castro Marim, contribuindo para levar a cabo aquela que é já considerada uma das mais fieis recriações do nascimento de Jesus.

Durante todo este fim de semana, a “aldeia florida”, agora também apelidada de “aldeia presépio”, recebe ainda um mercadinho, com os afamados e deliciosos produtos locais, entre os quais o mel, os frutos secos e a doçaria tradicional desta época festiva, que vai estender-se pelas ruas da aldeia, e também haverá espaço para muita animação musical.

Canções, cânticos, teatro e danças alusivas ao Natal vão dinamizar os dois dias desta recriação. Por Odeleite vão passar as melodias do Grupo do Centro Infantil de Odeleite, do Cancioneiro do Grupo Folclórico de Faro, do Grupo de Cantares das Janeiras de Odeleite, bem como os malabaristas e cuspidores de fogo da Associação Artística Satori.

A organização promove, para miúdos e graúdos, um vasto conjunto de atividades. Os mais pequenos poderão experimentar passeios de burro, participar em jogos tradicionais e ainda “meter a mão na massa”, nos ateliês de pão, que decorrem na Casa de Odeleite, um dos polos culturais do concelho e espaço de dinamização da aldeia.

Numa época que pede mais calor, no domingo, junto à fogueira de Natal, os visitantes são convidados a apreciar um quente e reconfortante caldo verde.

A Aldeia Presépio é organizada pela Associação Social da Freguesia de Odeleite, em colaboração com os artesãos e produtores do concelho e o apoio da Junta de Freguesia de Odeleite e da Câmara Municipal de Castro Marim.