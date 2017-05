Alcoutim vai homenagear ex-combatentes

Print This Post

O Município de Alcoutim vai homenagear, no próximo mês de junho, todos os militares, naturais e residentes no concelho de Alcoutim, que participaram na Guerra Colonial, “como forma de reconhecimento pelo seu esforço e serviços prestados à Pátria”, revelou a autarquia alcouteneja.

O tenente coronel António Marques Romeira Matias é o presidente da Comissão de Honra à Homenagem aos Combatentes da Guerra Colonial do Município de Alcoutim. A eleição realizou-se no passado dia 10 de abril, numa reunião onde a comissão definiu as várias atividades, algumas de cariz público, como a realização de uma exposição onde o tema central será a Guerra Colonial e que terá como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre mesma.

A edilidade está agora a solicitar a colaboração de todos, nomeadamente dos antigos militares ou familiares e amigos, para que informem o Município dos nomes e contactos dos combatentes, ainda vivos, de modo a que a homenagem se torne o mais abrangente possível.

Contrariamente ao que foi inicialmente publicado, e por proposta da Comissão, ficou definido que, todos os ex-combatentes que residam em Alcoutim, independentemente de serem ou não naturais, serão também homenageados.

A cerimónia de Homenagem aos Combatentes realiza-se no dia 10 de junho, na Praça da República, em Alcoutim, comemorando o Dia de Portugal e relembrando os que defenderam os valores nacionais e a perenidade da Nação Portuguesa. “É um dever cívico que as gerações vindouras devem continuar”, explica a a autarquia liderada pelo socialista Osvaldo dos Santos Gonçalves.

A Guerra Colonial, também conhecida por Guerra do Ultramar, foi um período de confrontos entre as Forças Armadas Portuguesas e as forças organizadas pelos movimentos de libertação das antigas províncias ultramarinas de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique.