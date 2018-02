Alcoutim vai dar Cartão Social a 32 famílias

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Alcoutim vai apoiar 32 famílias carenciadas do concelho com a atribuição do Cartão Social, as quais beneficiarão, ao longo do ano de 2018, de um conjunto de regalias.

A iniciativa integra-se “numa política social centrada na melhoria das condições de vida da população, em especial dos agregados familiares que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social, e na criação de instrumentos que possam diminuir carências e ajudar a inverter dinâmicas de exclusão social”, explica o executivo liderado pelo socialista Osvaldo Gonçalves.

De acordo com o previsto no regulamento deste cartão social, a atribuição do mesmo confere aos respetivos titulares o direito a serem apoiados pelo Município de Alcoutim na aquisição de bens e serviços em que este seja fornecedor, designadamente através da redução em 50% do pagamento das taxas, tarifas, preços e licenças, devidas pelo utente. Confere ainda o direito a usufruírem da aplicação do tarifário social nos serviços de abastecimento de água, saneamento de água residuais e gestão de resíduos urbanos.

O apoio está aberto a todos os residentes no concelho há, pelo menos, um ano, que estejam recenseados numa das freguesias e que comprovadamente possuam um rendimento abaixo de uma capitação anualmente fixada para o efeito.

O cartão é válido por um ano, renovável por igual período a requerimento do interessado. As candidaturas decorrem anualmente no Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação da Câmara Municipal de Alcoutim, durante os meses de novembro e dezembro.