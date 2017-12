Alcoutim também vai ter festa de passagem de ano

Connect on Linked in

À semelhança do que acontece em muitos municípios do Algarve, mas principalmente nos do litoral, Alcoutim, no interior da região, também voltará a celebrar a entrada do novo ano com uma festa ao ar livre e de entrada gratuita.

Os festejos acontecem no cais da vila, com o Guadiana como pano de fundo, e incluem animação musical com Chaparral Band, a partir das 22h30. À meia-noite haverá fogo de artifício no rio Guadiana. A organização é do Município de Alcoutim e da União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro.