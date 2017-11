Alcoutim promove a caça com a Feira da Perdiz

Connect on Linked in

No concelho de Alcoutim, a tradição da caça atravessa gerações, atraindo milhares de pessoas todos os anos, desde os mais velhos aos mais novos, mostrando que não é uma atividade em desuso. A Feira da Perdiz é o expoente máximo deste dinamismo, num concelho que tem dezenas de zonas de caça municipais, turísticas e associativas

A Câmara Municipal de Alcoutim, em colaboração com a associação ADECMAR, vai voltar a promover mais uma edição da Feira da Perdiz. O objetivo deste evento é “promover as extraordinárias condições cinegéticas do concelho”. A décima edição está marcada para os próximos dias 11 e 12 de novembro, no pavilhão municipal, em Martim Longo, onde será apresentada uma enorme diversidade de atividades e produtos.

A organização lembra que “a tradição da caça em Portugal remonta muito atrás no tempo”, mas “começou a tornar-se cada vez mais comum e elegante no final do século XIX, sendo um dos desportos mais genuinamente praticados na Península Ibérica e com grande expressão no município de Alcoutim, contribuindo para a dinamização e animação do município”.

Atualmente, Alcoutim já conta com duas zonas de caça municipais, 14 zonas de caça turísticas e 28 zonas de caça associativas, mostrando assim que tem excelentes condições para a prática deste desporto.

Na feira deste ano estarão presentes empresas e associações do setor, onde o visitante poderá desfrutar de um variado leque de atividades, como colóquios, exposição, falcoaria, exposições de espécies cinegéticas, artesanato, concursos de cães, workshop de obediência e socialização canina, animação musical, entre outras.

Nas tasquinhas será ainda possível degustar diversos pratos típicos da gastronomia da região desta época do ano, com destaque para os pratos à base de caça.

Demonstrações culinárias, concertos e provas desportivas

Este ano, a Feira da Perdiz acolhe as III Jornadas Técnicas Opuntia ficus-indica de Alcoutim, com um programa com ilustres convidados e uma demonstração culinária onde serão apresentadas receitas com figo da índia da autoria de Vítor Ramos, mestre chefe de pastelaria do Hilton Vilamoura.

Os espetáculos de palco são outro ponto de interesse apresentando ao público da feira. No sábado, dia 11, pelas 22h00, atuam os Irmãos Verdade, enquanto no domingo, dia 12, pelas 17h30, será a vez de o grupo Cruzeiro subir ao palco do pavilhão municipal em Martim Longo.

A iniciativa integra também duas provas desportivas: no dia 11 acontece o Passeio BTT “Na rota da perdiz” e, no dia 12, a prova de marcha corrida.

O certame funcionará durante o dia 11 de novembro, entre as 11h30 e as 02h00 e, no dia 12 de novembro, entre as 09h00 e as 22h00, com entrada livre.

