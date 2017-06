Alcoutim presta tributo aos heróis da Guerra Colonial

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Alcoutim celebra o 10 de junho com um programa uma homenagem aos combatentes e militares do concelho de Alcoutim que combateram na Guerra Colonial.

No passado dia 5 de maio, a comissão de honra à homenagem aos combatentes da Guerra Colonial do município de Alcoutim reuniu nos paços do concelho definindo o programa da homenagem aos militares. São várias as atividades que integram o programa que visa homenagear os alcoutenejos, tendo como ponto alto o dia 10 de junho, às 9h00, altura em que ocorrerá a cerimónia de inauguração de um monumento de tributo a estes combatentes.

O programa inicia-se no dia 7 de junho com uma conferência com o tema “Os combatentes, Heróis ou Vítimas…?”, que conta com a presença da escritora Lídia Jorge e do coronel José Fontão, seguindo-se a projeção do filme “A Costa dos Murmúrios” de Margarida Cardoso, baseado no romance de Lídia Jorge. Ambos os eventos decorrem no Espaço Guadiana em Alcoutim.

A cerimónia de inauguração do monumento ao combatente e homenagem aos militares do concelho de Alcoutim decorrerá no dia 10 de junho, pelas 9h00, na Praça da República em Alcoutim. Segue-se, pelas 14h00, a projeção do filme “Cartas da Guerra”, de Ivo M. Ferreira, baseado na obra de António Lobo Antunes que decorrerá também no Espaço Guadiana em Alcoutim.

