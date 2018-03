Alcoutim prepara-se para três dias de Festival do Contrabando

De 23 a 25 de março, Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana reinventam a tradição, preparando-se para viver três dias de animação cultural, onde ambas as vilas serão cenário para o desfile de personagens típicas da época e estarão ligadas por uma ponte flutuante que permitirá a travessia pedonal sobre o Rio Guadiana.

No Festival do Contrabando, contrabandistas, guardas-fiscais e carabineiros, vendedores ambulantes e mestres de outros ofícios apresentam as mercadorias às gentes da terra, as vivências nas tabernas a sátira social e troca de informações os jogos populares e rixas de cajados entre outros personagens que povoarão as ruas, as individualidades, que hoje fazem parte da história, ganham nova vida e dão-se a conhecer permitindo aos visitantes viajar no tempo, e reviver a história da região da Raia do Guadiana.

A programação do evento, que prima pela recriação histórica e destaca as artes de rua, apresenta duas estreias em Portugal com os artistas Chacovachi (com o nome real é Fernando Cavarozzi), um palhaço e bufão argentino, que apresenta, em estreia em Portugal, o espetáculo “Cuidado! Um palhaço mau pode arruinar a tua vida”. Adam Read, um artista sem fronteiras, que trabalhou no Cirque du Soleil, que traz algumas das suas personagens, palhaços ou mimos sobre andas, “Mezzanine”, “La Strato”, “Parasomnia” e “The Giant” são espetáculos únicos que o artista irá trazer a Portugal pela primeira vez.

A realização de espetáculos de rua (música, artes circenses, teatro, etc), com artistas de âmbito nacional e internacional, de qualidade e de referência, com palcos distribuídos pela zona histórica das duas vilas, em zonas de relevante interesse cénico, o Rio Guadiana são atrativos para a visita ao Festival. Pelas ruas, encontram-se também o mercado de ofícios, a feira, numerosos artistas em movimento, tabernas e barraquinhas com a gastronomia local.

O programa do evento apresenta conta com espetáculos musicais, arruado, desfiles etnográficos, workshops, exposições, encontro de Poesia Popular, concurso de fotografia e as Jornadas do Contrabando. Este ano, o programa, conta com espetáculos musicais nas três noites do evento, apresentando na sexta-feira, 23 de março o concerto com Fado Violado, no sábado, 24 de março o concerto com Roncos do Diabo e no Domingo, 25 de março o concerto com as Moçoilas.

A edição deste ano reunirá cerca de 50 propostas, entre música, artes circenses, artes plásticas, teatro, que darão largas à imaginação, evocando vários temas ligados ao património sociocultural e às tradições da região de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, no contrabando e na sua importância para a região.

O evento é organizado pela Câmara Municipal de Alcoutim em parceria com o Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana, que conta com o apoio do Governo de Portugal, Turismo de Portugal, Região de Turismo do Algarve, 365 Algarve, Junta de Andaluzia e Mancomunidad da Betúria.