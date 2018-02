Alcoutim prepara-se para mais um Festival de Caminhadas

Connect on Linked in

A quinta edição do Festival de Caminhadas de Alcoutim realiza-se entre os dias 9 e 11 de março e, pela primeira vez, estará integrado num novo evento regional apoiado pelo Turismo de Portugal e pelo Turismo do Algarve, o Algarve Walking Season.

“São cinco anos de crescimento de um evento estratégico para o desenvolvimento do território, aliando as potencialidades naturais a todo o património cultural, histórico, gastronómico existente, bem como a todas as atividades empresariais que exploram o turismo sustentável e as experiências que o visitante pode ter neste outro Algarve”, explica a autarquia alcouteneja, que organiza o evento em parceria com o município espanhol de Sanlúcar do Guadiana.

O evento deste ano inclui 12 caminhadas, uma marcha-corrida e uma sessão de divulgação sobre as potencialidades do ecoturismo no Baixo Guadiana destinada a empresas de animação turística. Uma das caminhadas será grátis e as restantes onze têm preços que oscilam entre os 2 e os 15 euros.

A organização promete para este ano “experiências únicas, caminhadas associadas à boa comida, aos encantos da paisagem às atividades agro pastoris, à astronomia, ao simples deixar levar-se e tomar o seu tempo e dar-se um respiro neste Algarve genuíno”.