Alcoutim: Pólo de Saúde de Vaqueiros já reabriu

O Pólo de Saúde de Vaqueiros da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aléo de Alcoutim reabriu esta semana, no âmbito do protocolo de colaboração celebrado no passado mês de maio entre a Administração Regional de Saúde do Algarve e a Câmara Municipal de Alcoutim com vista à reconversão do edifício da antiga escola primária de Vaqueiros em unidade de saúde.

No âmbito deste acordo, a autarquia assegurou o investimento e as obras necessárias, realizadas em estreita articulação com os técnicos da ARS, com vista à revitalização da antiga escola primária local e cedeu o edifício para a instalação do Pólo de Saúde de Vaqueiros, assumindo a ARS Algarve o compromisso de afetar os equipamentos e os profissionais de saúde para a reabertura desta unidade de saúde.

O renovado Pólo de Saúde, integrado no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Sotavento, abrange cerca de 350 utentes e vai funcionar às terças e quintas, das 14h00 às 17h00 horas, com um médico, um enfermeiro e um assistente técnico.

Com esta medida, a ARS Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Alcoutim, pretende devolver à população desta localidade o acesso a cuidados de saúde de proximidade em instalações dotadas de melhores condições funcionais e adequadas ao atendimento.

De referir que este Pólo de Saúde, que funcionou no edifício da Junta de Freguesia de Vaqueiros, tinha sido encerrado em outubro de 2013 pelo anterior governo.