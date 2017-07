Alcoutim nomeado para Município do Ano devido ao “Festival do Contrabando”

Connect on Linked in

Alcoutim é um dos municípios nomeados ao Concurso “Municípios do Ano Portugal 2017”, promovido pela Universidade do Minho. O município concorreu a esta iniciativa que visa reconhecer as boas práticas dos municípios portugueses com o projeto “Festival do Contrabando – Tráfico de Artes no Guadiana”.

O prémio “Municípios do Ano Portugal 2017” é dinamizado pela Universidade do Minho, através da sua plataforma UM-Cidades. O objetivo é reconhecer e premiar as boas práticas em projetos implementados pelos municípios com impactos assinaláveis no território, economia e sociedade, que promovam o crescimento, a inclusão e/ou a sustentabilidade. Por outro lado, pretende-se dar visibilidade e reconhecer, em diferentes categorias, realidades diversas que incluam as cidades, mas também os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país.

O concurso concede nove distinções regionais e uma distinção nacional – Município do Ano Portugal 2017. O projeto “Festival do Contrabando – Tráfico de Artes no Guadiana” foi um dos quatro selecionados na região do Algarve.

Os resultados do concurso “Municípios do Ano Portugal 2017” serão divulgados no dia 27 de julho, em cerimonia que terá lugar no Fundão.