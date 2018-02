Alcoutim: Motos aceleram no “Encontro de Resistência 4 Horas TT”

Connect on Linked in

Os terrenos localizados junto à barragem do Pereiro, concelho de Alcoutim, recebem este sábado a quarta edição do “Encontro de Resistência 4 Horas TT”, em motociclismo de todo-o-terreno. O prólogo está marcado para as 10h30.

O encontro é realizado num circuito com cerca de 6 quilómetros e contará com a participação de pilotos profissionais e amadores. A organização está a cargo do Grupo Desportivo de Alcoutim e a Associação de Jovens do Nordeste Algarvio – Inter-Vivos.

O formato das corridas será o mais tradicional, com a partida estilo Le Mans, e os pilotos vão novamente ter que lutar pelas primeiras posições em grelhas de partida convencionais com os treinos cronometrados a definirem a ordem das mesmas.

A prova é composta por equipas de um ou dois pilotos e uma ou duas motos, existindo apenas duas classes: Classe 1 (um piloto uma moto) e Classe 2 (dois pilotos e uma ou duas motos).

O evento conta com a colaboração da Câmara Municipal de Alcoutim e da União de Freguesias de Alcoutim Pereiro.