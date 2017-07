Alcoutim melhora abastecimento de água

Connect on Linked in

O Município de Alcoutim vai avançar com a construção de condutas adutoras de abastecimento de água a diversas localidades do concelho, as quais ligarão ao Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve. O projeto de execução e a decisão de abertura do concurso público da empreitada foram aprovados na última reunião do executivo municipal.

A obra irá permitir melhorar a qualidade da água disponibilizada às localidades de Tacões, Alcaria Alta, Fonte Zambujo, Pão Duro, Castelhanos e Laborato.

Trata-se da execução de diversas condutas adutoras, de ligação entre o sistema em alta (Águas do Algarve) e as redes de distribuição das localidades. Para além de se estender o serviço a populações ainda não abastecidas na área de influência do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, permite alterar as origens de água, de forma a evitar a sobre-exploração de lençóis de água subterrânea, melhorar significativamente a qualidade da água de abastecimento e integrar vários sistemas num único subsistema, com uma origem comum de água (albufeiras de Odeleite – Beliche).

Financiada por fundos comunitários no âmbito do programa PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), a empreitada tem um preço base de 291.773,52 euros (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de oito meses.