Alcoutim: Jornadas do Mundo Rural debatem desertificação e alterações climáticas

Connect on Linked in

.

Especialistas nas temáticas relacionadas com o mundo rural e com as alterações climáticas participam nas Jornadas do Mundo Rural que decorrem esta sexta-feira e no sábado, no Espaço Guadiana, em Alcoutim, e que contarão ainda com a presença do secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.

A iniciativa é organizada pelo Município de Alcoutim e pela Associação Cumeadas e o programa de intervenções começa sempre às 09h30 e prolongam-se até ao final dos dois dias.

Esta sexta-feira, depois da abertura, que estará a cargo do edil Osvaldo Gonçalves e do secretário de Estado Miguel Freitas, o único painel do dia abordará as questões chave na estratégia de combate à desertificação e será moderado por Maria de Belém Costa Freitas, da Universidade do Algarve.

Este tema inclui as intervenções “Clima e Alterações Climáticas”, por Rui Rodrigues, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, “Solos e Água”, por Conceição Gonçalves, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), “Vegetação”, por Jorge Capelo, do INIAV e membro do Centro de Investigação LEAF (Linking Landsccape, Environment, Agriculture and Food), e “Questões Socioeconómicas”, por Inocêncio Seita Coelho, INIAV. Na parte da tarde realiza-se uma tertúlia dedicada ao tema “Desertificação: Um Problema Multidimensional”.

O primeiro painel de sábado está dedicado ao tema “Floresta – Agentes Bióticos e Abióticos” e será moderado por Jorge Eusébio, da CCDR Algarve. Inclui intervenções sobre “O Território”, por Nuno Guiomar, da Universidade de Évora, “A Importância das ZIF”, por Francisco Amaral, do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, “Faixas de Gestão de Combustível”, por Hilário Cerqueira, da GNR, e “Pragas e Doenças”, por Norberto Santos, do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.

Para a tarde de sábado está agendado o segundo painel deste dia, “Agricultura – Adaptações Climáticas”, moderado por António Santa Maria, da Escola Superior Agrária de Beja. Inclui as intervenções “Espécies Autóctones”, a cargo de Marina Resende, da Associação Cumeadas, “Fitossanidade – Xylella Fastidiosa”, por José Entrudo Fernandes, da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve, e “Medronho”, por José Paulo Nunes, da Associação de Produtores de Medronho do Barlavento Algarvio.

A sessão de encerramento estará a cargo do diretor regional da Agricultura e Pescas do Algarve, Fernando Severino, da diretora do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, Valentina Calixto, e do vereador José Galrito, da Câmara Municipal Alcoutim.