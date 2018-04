Alcoutim: Festa do 1.º de Maio muda-se para a praia fluvial

Print This Post

Centro nevrálgico dos festejos na sede do concelho deixa de ser no cais da vila. Na localidade dos Bentos (freguesia de Vaqueiros) também haverá animação musical e a tradicional sardinhada

DOMINGOS VIEGAS

A tradicional Festa do 1.º de Maio de Alcoutim decorre este ano na Praia Fluvial do Pego Fundo e não no cais da vila como tem sido habitual nos últimos anos.

No entanto, os festejos vão manter a linha das últimas edições. Começam com uma sardinhada, acompanhada de pão e vinho, cujo início está previsto para as 11h00. Ás 14h00 atua o Rancho Folclórico da Ria Formosa (de Quelfes, concelho de Olhão) e às 14h30 sobe ao palco António Manuel e o seu acordeão para animar o resto da tarde. A organização é da Câmara de Alcoutim.

Na localidade dos Bentos, freguesia de Vaqueiros, também haverá sardinhada e animação durante todo o dia. A sardinhada, junto à ribeira, decorrerá entre as 10h30 e as 15h00. Ás 11h00 haverá passeios gratuitos de canoa no açude. O cabeça de cartaz da animação musical será Jorge Guerreiro, que irá subir ao palco às 16h00. O programa musical inclui ainda a atuação de Luís Godinho, às 13h00 e às 17h00. Esta festa é organizada pela Junta de Freguesia de Vaqueiros, com o apoio da Câmara de Alcoutim e da Fun River.

Na localidade de Giões acontece o tradicional almoço convívio do 1.º de Maio na sede da Associação Grito d’Alegria, a partir das 13h00, que inclui baile com Luís José (este almoço é pago e as inscrições estão abertas até ao próximo sábado, dia 28).