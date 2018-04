Alcoutim: Está aí o Festival de Caminhadas que tinha sido adiado

Connect on Linked in

O Festival de Caminhadas de Alcoutim, agendado inicialmente para o início de março e que tinha sido adiado devido à chuva e ao vento forte, realiza-se este fim de semana e começa já esta sexta-feira.

A iniciativa é organizada pelo município de Alcoutim, em parceria com o município espanhol de Sanlúcar do Guadiana, e faz parte do evento regional Algarve Walking Season, que inclui ainda o Festival de Caminhadas do Ameixial (Loulé), que se realizará no final deste mês de abril, de 27 a 29, e outro a realizar no próximo outono em Lagos.

Além de 12 caminhadas temáticas, o festival inclui uma sessão de divulgação sobre as potencialidades do ecoturismo no Baixo Guadiana, que decorrerá sexta-feira, das 10h00 às 13h00, no Espaço Guadiana. Esta sessão, que abre o festival, é organizada pelas associações Almargem e Odiana e destina-se a empresas de animação turística do Algarve e da Andaluzia, que desenvolvem atividades no Baixo Guadiana, bem como a produtores, artesãos e empresários locais. Simultaneamente, haverá exposição, venda e degustação de produtos locais.

O programa mantém-se inalterado e a organização promete “experiências únicas” com “caminhadas associadas à boa comida, aos encantos da paisagem, às atividades agrícola e pastoril, à astronomia, ao simples deixar levar-se e tomar o seu tempo e dar-se um respiro neste Algarve genuíno”.

As caminhadas têm distâncias que variam entre os 4 e os 12 quilómetros. Há quatro grátis e as que são pagas têm preços entre os 2 e os 15 euros. A inscrição é obrigatória (mesmo para as que são grátis) e o pagamento deve ser efetuado antes do início da caminhada.