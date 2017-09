Alcoutim é um concelho para descobrir a pé ou de bicicleta

Uma das melhores formas de conhecer o concelho de Alcoutim, para os visitantes que querem desfrutar do contacto direto com a natureza, é explorar o território a pé ou de bicicleta.

Alcoutim oferece ao visitante oito percursos pedestres. Estes percursos exploram a paisagem serrana e a diversidade de fauna e flora existente na região passando pelas sedes de freguesia, povoações de interesse arquitetónico, núcleos museológicos, locais de artesanato e paisagens naturais de rara beleza.

Na vila de Alcoutim também termina a Grande Rota do Guadiana (GR 15), uma via pedestre com cerca de 65 quilómetros de extensão que abrange o território do Baixo Guadiana algarvio. Atravessa três concelhos (Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António) que representam a tipicidade da serra, do barrocal e do litoral e passa por 16 localidades, quase sempre com o Guadiana como pano de fundo.

Alcoutim é ainda onde começa a Via Algarviana, uma Grande Rota Pedestre (GR13) que liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, em Sagres, com uma extensão de 300 quilómetros, na sua maioria instalados na serra algarvia. A rota privilegia os locais de maior interesse natural e cultural da serra algarvia. Nos meses de primavera é já habitual encontrar caminhantes e ciclistas oriundos de todo o mundo para percorrer esta rota. Esta grande rota é ainda complementada com um percurso temático em Alcoutim relacionado com o contrabando, designado “Rota do Contrabandista”, e com o percurso audioguiado “Entre Montes e Vales” (com possibilidade de descarregar o audioguia para mp3 ou mp4), na freguesia de Vaqueiros.

A autarquia organiza anualmente, durante um fim de semana de primavera, um Festival de Caminhadas, com percursos temáticos, onde participam caminhantes oriundos de todo o país e alguns estrangeiros.