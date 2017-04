Alcoutim e Bentos voltam a celebrar o 1.º de Maio

Connect on Linked in

O concelho de Alcoutim prepara-se para celebrar o Dia do Trabalhador e, como é habitual, haverá festa na sede do município, na localidade dos Bentos (freguesia de Vaqueiros) e em Giões.

Em Alcoutim a festa decorrerá no cais da vila e começa com uma sardinhada (grátis) para toda a população, a partir das 11h00. Segue-se a atuação do Rancho Folclórico da Ria Formosa (14h00) e o baile com Sergio Conceição (a partir das 14h30), que se prolonga durante a tarde. ESte evento é organizado pelo Município de Alcoutim.

Nos Bentos, a festa, organizada pela Junta de Freguesia de Vaqueiros, realiza-se junto à ribeira da Foupana, a partir das 10h00, e inclui sardinhada (entre as 10h30 e as 15h00), mercado e animação musical. Toy será cabeça de cartaz com uma atuação prevista para as 16h00. Antes e depois de Toy, estará em palco Vera Lúcia. A organização promete ainda passeios gratuitos de canoa, a partir das 11h00.

Para o mesmo dia também está agendado um almoço convívio (13h00) com animação do acordeonista Luís José, na sede da Associação Grito d’Alegria, em Giões.