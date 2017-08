Alcoutim: Concursos e jornadas técnicas para promover figo-da-índia em Martim Longo

Connect on Linked in

Iniciativa “Concelho de Alcoutim – Capital do Figo da Índia” inclui concurso fotográfico, jornadas técnicas e concurso “Aromas e Sabores”

Os meses de agosto e setembro são os da colheita do figo-da-índia e a chegada deste fruto suculento é motivo de festa. É também nesta altura que têm início as atividades previstas no âmbito da iniciativa “Concelho de Alcoutim – Capital do Figo da Índia” para celebra a unicidade, sublimidade e versatilidade da figueira-da-índia e do seu fruto.

Este ano, o programa de atividades conta com a degustação de inovadoras receitas feitas com o figo da Índia, um convite aos amantes da fotografia e a presença de especialistas de renome internacional, que estarão em Alcoutim para debater, aprofundar e promover a figueira e o figo da Índia enquanto produtos endógenos de grande importância no contexto de desenvolvimento da região.

O concurso fotográfico “WorldLand Opuntia ficus-indica” já começou e os trabalhos podem ser entregues até ao próximo dia 02 de novembro. Segue-se a atribuição de prémios (11 de novembro) e uma exposição durante dois dias.

Para o dia 02 de setembro está agendada a sétima edição do concurso “Aromas e Sabores com Figo-da-Índia”, que decorrerá no salão da Junta de Freguesia Martim Longo. A terceira edição das jornadas técnicas “Opuntia ficus-indica de Alcoutim” realiza-se a 11 de novembro, no Pavilhão Municipal José Rosa Pereira, em Martim Longo, integrada na Feira da Perdiz.

O evento “Concelho de Alcoutim – Capital do Figo da Índia” é organizado pela Câmara Municipal de Alcoutim e pela Junta de Freguesia de Martim Longo, em colaboração com a Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira-da-índia (CGFI), Associação de Desenvolvimento Etnográfico Cultural de Martim Longo (ADECMAR), Associação de Produtores de Figo da Índia de Portugal (APROFIP) e Centro Recreativo e Cultural do Laborato (CRCL).