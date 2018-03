Alcoutim: Chuva obriga a adiar Festival de Caminhadas

Connect on Linked in

O festival de Caminhadas de Alcoutim, que estava agendado para este fim de semana, foi adiado para os dias 6,7 e 8 de abril devido às condições climatéricas previstas para os próximos dias.

“Depois de avaliarmos todas as condicionantes climatéricas e também os riscos de segurança de todos os caminhantes inscritos nas treze caminhadas que fazem parte do programa do evento, a organização irá comunicar a decisão de alterar a data do evento a todos os participantes”, refere, em comunicado, a Câmara de Alcoutim, entidade que organiza o evento.

A autarquia recorda ainda que “como será fácil de constatar, a meteorologia verificada nos últimos dias, para além de afastar muitos participantes, iria tornar as caminhadas e a experiência desagradável”.

A proposta de caminhada para a manhã de domingo, “Marcha Corrida Vaqueiros”, mantém-se agendada, embora sujeita as condições climatéricas. A concentração está marcada para as 09h30, em Vaqueiros. As inscrições são gratuitas e possíveis de efetuar no próprio dia e local.

O Festival de Caminhadas é uma iniciativa organizada pelo município de Alcoutim, em parceria com o município espanhol de Sanlúcar do Guadiana. Faz parte do “Algarve Walking Season”, que é composto por três festivais (os outros dois vão decorrer no Ameixial, concelho de Loulé, e em Lagos).