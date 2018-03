Albufeira volta a ser a “capital” nacional do basquetebol juvenil

Connect on Linked in

O Pavilhão Desportivo de Albufeira recebe, a partir de hoje e até sexta-feira, a quinta edição do Torneio Cidade de Albufeira, em basquetebol, com a participação de 14 equipas de todo o país e considerado um dos mais prestigiados do país no escalão de mini 12.

Depois, a partir da próxima terça-feira e até ao dia 8 de abril, vários recintos do concelho serão palco da Festa do Basquetebol Albufeira 2018, a iniciativa dedicada ao basquetebol juvenil que reúne mais jovens basquetebolistas no país. O evento, que conta com a participação de praticantes em representação de todos os distritos, decorre nos pavilhões desportivos de Albufeira, Francisco Neves, Escola Dr. Francisco Cabrita, Olhos D’Água, EBSA e ESA.