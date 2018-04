Albufeira: “Valente” e “Valentina” eleitos mascotes da proteção civil

Connect on Linked in

Valente e Valentina foram os nomes mais votados em Albufeira para batizar o casal de mascotes que a partir de agora será o intermediário da proteção civil junto dos mais novos. A proteção civil regressa este mês às escolas para desenvolver rotinas e preparar as crianças para casos de acidentes e catástrofes

Os alunos das escolas do 1º ciclo do ensino básico do concelho de Albufeira deram nomes às mascotes do serviço municipal de proteção civil, no âmbito de um concurso que esteve a decorrer até ao dia 23 de março.

Os nomes mais votados foram Valente e Valentina, “uma clara alusão à bravura, coragem e determinação que o simpático casal de mascotes deve ter para conseguir ajudar todas as pessoas em situação de risco ou de catástrofe”. No final, todas as escolas que participaram no concurso receberam um jogo de tabuleiro alusivo à proteção civil.

Entretanto, a proteção civil de Albufeira regressou às escolas para dar continuidade às ações de sensibilização e prevenção, destinadas a preparar a comunidade escolar para as medidas corretas a adotar em caso emergência.

Este trabalho – que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos em colaboração com os bombeiros, GNR, autoridade marítima, Cruz Vermelha, INEM e a polícia municipal –, tem por objetivo “sensibilizar alunos, professores, educadores e auxiliares de educação para todas as questões ligadas à segurança e prevenção de riscos, com vista a desenvolver rotinas e comportamentos adequados em caso de acidentes e catástrofes”…

NC|JA