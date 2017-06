Albufeira tem alunos de mais de 70 países

Connect on Linked in

As escolas do concelho de Albufeira contam atualmente com estudantes dos cinco continentes, de mais de 70 nacionalidades diferentes. “Albufeira é uma cidade intercultural, que acolhe uma elevada percentagem de população estrangeira residente, muito superior à percentagem da região e do próprio país, o que faz de Albufeira um concelho com natural sensibilidade para esta matéria”, frisou Carlos Silva e Sousa, presidente da Câmara de Albufeira, no final da 9ª reunião da Rede Portuguesa das Cidades Interculturais (RPCI), que teve lugar no edifício dos paços do concelho, no passado dia 8 de junho.

Refira-se que, de acordo com a base de dados nacional Pordata, em 2014 Albufeira registava 22,3% de população estrangeira residente, enquanto no Algarve a percentagem desce para os 12,9 e, no país, para os 3,8%.

Face a estes números, é natural que Albufeira seja uma das 21 cidades europeias que integra a Rede Portuguesa das Cidades Interculturais, um projeto que ambiciona “a adoção de políticas interculturais a favor de uma correta integração dos imigrantes e respeito pela diversidade”.

Os parceiros da rede reuniram-se em Albufeira, o primeiro município a sul do Tejo a acolher esta jornada de trabalhos, para partilharem experiências, boas práticas e desafios da interculturalidade a nível nacional.

Criada em 2012, a Rede Portuguesa das Cidades Interculturais inclui atualmente 12 cidades associadas: Albufeira, Amadora, Beja, Braga, Cascais, Coimbra, Lisboa, Loures, Portimão, Santa Maria da Feira, Setúbal e Viseu. Albufeira aderiu à rede em 2016, tornando-se num dos 21 municípios a nível europeu a fazer parte deste projeto.

“A adesão à Rede é gratuita e coloca à disposição dos seus associados um conjunto de instrumentos que possibilitam valorizar a política local na área da interculturalidade. Para a rede também é vantajoso agregar um maior número de membros, já que cada município tem as suas especificidades que vêm enriquecer a rede”, salientou André Carmo, coordenador da RPCI.

“Queremos que as comunidades estrangeiras se sintam em casa”

Durante a reunião, o município de Albufeira apresentou os projetos que desenvolve no concelho ao nível da interculturalidade, nomeadamente o projeto “Um novo olhar na escola” dirigido à comunidade cigana, o programa multicultural que leva às escolas a gastronomia de diferentes países, ações de formação em português para nacionais de países terceiros, e diversos eventos dirigidos à comunidade.

Foi ainda criado o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), que garante o acolhimento, informação e apoio aos cidadãos migrantes facilitando a sua integração.

“Somos um país de emigrantes, o que nos obriga a receber bem quem escolhe Portugal para sua casa. Em Albufeira, queremos que as comunidades estrangeiras se sintam em casa, iguais aos restantes cidadãos, com os mesmos direitos e que não se sintam discriminados”, garantiu Carlos Silva e Sousa, que juntamente com a vereadora do pelouro Social, Marlene Silva, convidaram um grupo de alunos indianos que frequenta a escola básica e secundária de Albufeira, para fazer uma demonstração de dança típica de Punjab, uma região da Índia.

