Albufeira: Seis projetos escolhidos pela população em quatro anos

A construção do centro de bem estar animal, a reabilitação de escolas, equipamentos e estradas, assim como a criação de parques lúdicos, foram os projetos mais votados pela população nas quatro edições do orçamento participativo de Albufeira. O valor do investimento passou de 60 mil euros, em 2015, para 250 mil euros, em 2018

O conselho do orçamento participativo de Albufeira, constituído pela vereadora Ana Pífaro e um grupo de técnicos de diferentes serviços do município, reuniu na semana passada, para fazer o balanço das anteriores edições e preparar o processo para o próximo ano. A primeira edição deste orçamento participativo teve início em 2015.

“Das quatro anteriores edições resultaram seis projetos que traduzem o contributo dos munícipes para a qualidade de vida dos habitantes e visitantes do concelho de Albufeira”, referiu a autarca, sublinhando que “a experiência tem sido bastante positiva”, com cada vez mais pessoas envolvidas na gestão municipal.

A autarquia realça que cada edição do orçamento participativo tem um tema diferente, com o objetivo de “dar resposta a diferentes áreas e necessidades sentidas pela população”. Assim, a primeira edição foi dedicada à área do “Ambiente, Desporto e Bem Estar” (2015), seguindo-se a “Qualidade de Vida” (2016), o “Desenvolvimento Sustentável” (2017) e a “Acessibilidade e Mobilidade” (2018).

Também o valor do investimento foi aumentando ao longo dos anos, tendo começado com uma verba de 60 mil euros em 2015, destinada à construção do Centro de Bem Estar Animal de Albufeira, obra inaugurada em dezembro de 2016.

Na segunda edição (2016), a verba aumentou para 100 mil euros, tendo sido distribuídos por dois projetos vencedores, nomeadamente a reabilitação da zona de recreio da escola básica de Albufeira (40 mil euros) – obra concluída em setembro de 2017 – e a requalificação do polidesportivo da Guia (54.500 euros), que se prevê fique concluída durante o próximo mês de julho.

“Responder às reais necessidades e aspirações da população”

No ano de 2017, o montante subiu para 150 mil euros, tendo sido investidos apenas 110 mil, a dividir novamente pelos dois projetos mais votados: requalificação da estrada dos Salgados (57 mil euros) – concluída em janeiro deste ano – e os parques lúdicos de Vale Navio e da Falésia (53 mil euros) – terminados em setembro do ano passado.

Já na edição de 2018, o valor de investimento subiu para 250 mil euros, destinado na íntegra à requalificação da zona envolvente a norte do complexo desportivo de Ferreiras, projeto que se prevê fique concluído em dezembro de 2019.

Para o próximo orçamento participativo, a grande preocupação da vereadora Ana Pífaro passa pela aposta numa comunicação de proximidade para envolver o máximo de pessoas no processo. “É fundamental que o máximo de pessoas divulgue e participe ativamente neste processo, para que o mesmo possa evoluir de forma positiva, respondendo às reais necessidades e aspirações da população do concelho”, remata.

NC|JA