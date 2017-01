Albufeira: Rosa Mota e Carlos Lopes premiados em noite de gala

Connect on Linked in

O município de Albufeira realiza no próximo dia 3 de fevereiro mais uma Gala do Desporto que, todos os anos, homenageia os atletas, treinadores e clubes que se destacaram. Serão mais de 200 atletas a desfilar pelo pavilhão de Albufeira, ao lado de Rosa Mota e Carlos Lopes, dois campeões olímpicos que fazem parte da história do desporto português

No próximo dia 3 de fevereiro, sexta-feira, pelas 21h00, a Câmara Municipal de Albufeira vai realizar a Gala do Desporto 2017, no pavilhão desportivo da cidade.

Este é já o 13º ano que a autarquia organiza esta cerimónia anual, que visa reconhecer atletas, equipas, treinadores e entidades desportivas do concelho, que se distinguem pelos resultados obtidos nos quadros competitivos das diferentes modalidades.

Este ano, as personalidades nacionais em destaque serão Rosa Mota e Carlos Lopes, ambos campeões olímpicos e referências mundiais do atletismo de longa distância. Ambos venceram a primeira edição do Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor. Carlos Lopes em 1977 e Rosa Mota em 1978, quando a competição passou a incluir femininos.

Rosa Mota ganhou a sua primeira maratona em 1982, no campeonato europeu de Atletismo, na Grécia. A partir daí, o sucesso passou a ser uma das imagens de marca da atleta, que termina bem classificada em todas as maratonas de prestígio: bronze na primeira maratona olímpica em 1984, Los Angeles; em 1985 atinge o seu recorde pessoal da distância na maratona de Chicago; em 1986 foi campeã da Europa e no ano seguinte campeã mundial em Roma; em 1988 ganhou o ouro olímpico em Seul; em 1990 regressa a Boston para vencer esta corrida pela terceira vez. Até 2005, a conquista da maratona por três vezes em campeonatos europeus de atletismo, tanto feminino como masculino, é exclusivo de Rosa Mota.

Considerada a embaixatriz do desporto, ganhou o prémio Abebe Bikila pela sua contribuição no desenvolvimento do treino das corridas de longa distância. Rosa Mota é uma das personalidades mais populares do desporto em Portugal no século XX, juntamente com Eusébio, Luís Figo e Carlos Lopes.

Ex-atletas deixam exemplo aos mais novos

E foi em 1984 que Carlos Lopes, na altura com 37 anos, entrava decisivamente na história do desporto português, conquistando a primeira medalha de ouro lusa em Jogos Olímpicos, em Los Angeles. Até hoje, só mais três atletas alcançaram esse feito: Rosa Mota (Seul, 1988), Fernanda Ribeiro e Nélson Évora. Mas antes já havia ganho o campeonato do mundo de Corta-Mato por três vezes (1976, 1984 e 1985); em 1982 e 1984 venceu a tradicional corrida de São Silvestre, no Brasil; e em 1985 venceu a maratona de Roterdão, quebrando o recorde mundial da prova.

Os ex-atletas irão marcar presença no evento, deixando o seu exemplo aos mais novos e incentivando-os a um futuro promissor na área desportiva.

Pelo palco irão passar perto de duas centenas de atletas, treinadores e dirigentes dos clubes e associações do concelho que obtiveram resultados de excelência na época desportiva 2015/2016.

