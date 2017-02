Albufeira quer promover a saúde pela alimentação

Connect on Linked in

A Câmara de Albufeira aderiu recentemente à Rede Nacional de Nutricionistas Municipais, uma estrutura que tem por objetivo divulgar atividades e projetos na área da alimentação e nutrição. A rede, que é liderada pela Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN), pretende promover a partilha e troca de experiências entre os municípios parceiros, como exemplo de boas práticas a nível nacional.

A autarquia de Albufeira foi convidada a integrar a rede graças ao trabalho desenvolvido na área da alimentação e nutrição escolar, sublinha a direção da APN em carta dirigida à autarquia.

O município disponibiliza diariamente uma média de duas mil refeições, fazendo a cobertura total dos alunos inscritos (2.731) no pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho.

“Com vista a garantir uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar, a nutricionista da autarquia é responsável pela elaboração e validação (no caso das cantinas concessionadas) das ementas, trata dos procedimentos concursais destinados à aquisição dos alimentos, verifica as condições dos locais onde são preparadas as refeições e faz cumprir as ementas e os modos de confeção”, salienta a câmara…

Nuno Couto | Jornal do Algarve