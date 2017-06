Albufeira: Projetos como o Parque da Cidade e acessos pedonais vão a votos

Connect on Linked in

Já imaginou um parque verde urbano de cariz familiar na cidade de Albufeira? Ou mais acessos pedonais para melhorar a segurança dos peões? E que tal a instalação de semáforos com sinais sonoros e visuais? Estas e outras ideias estão a votos, até ao final de junho, no Orçamento Participativo de Albufeira. A autarquia tem 250 mil euros para realizar o projeto que os albufeirenses querem ver sair do papel

A votação da quarta edição do Orçamento Participativo de Albufeira – que decidirá quais os projetos que deverão constar como prioridade para o município no próximo ano – está a decorrer até ao dia 30 de junho.

Este ano, a Câmara de Albufeira recebeu 29 sugestões, sendo que as 18 mais votadas foram alvo de análise técnica por parte dos serviços municipais. Destas, apenas nove foram transformadas em projeto e são agora objeto de votação, até ao final deste mês, já que as restantes não reuniram os critérios exigidos.

Para o Orçamento Participativo de 2018 – cuja verba ascende aos 250 mil euros para a realização um ou mais projetos vencedores –, o município elegeu a área da “acessibilidade e mobilidade” como mote para “definir e priorizar as intervenções necessárias ao desenvolvimento do concelho”. E há propostas para todos os gostos entre as nove que foram aprovadas no orçamento participativo deste ano…

NC|JA