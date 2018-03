Albufeira pisca o olho a França

Connect on Linked in

Albufeira marcou a sua presença, na passada semana, no Salon Mondial du Tourisme, em Paris, através de um stand resultante de uma parceria entre o município e a Agência de Promoção de Albufeira (APAL).

“O mercado francês ocupa o top 5 em número de passageiros movimentados no aeroporto de Faro, tendo crescido cerca de 40% no ano de 2017”, realça a autarquia, acentuando que os franceses representavam pouco mais de 140 mil passageiros em 2013, mas “fecharam o ano de 2017 com mais de 580 mil passageiros”. Em termos de dormidas, o mercado francês ocupa a sexta posição, logo após o Reino Unido, Portugal, Alemanha, Países Baixos e Irlanda.

Em paralelo, Albufeira esteve também presente no Congresso da Cívica – associação de autarcas de origem portuguesa em França, que decorreu no dia 19 de março, e onde foi prestada uma homenagem a Carlos Silva e Sousa, o anterior presidente da Câmara de Albufeira falecido recentemente.

Paulo Marques, presidente da Cívica, falou deste percurso que tem aproximado Albufeira desta associação, através de múltiplos contactos e ações e aproveitando as sinergias criadas com autarcas de descendência portuguesa que ali exercem funções. No seu discurso de abertura, Paulo Marques destacou as qualidades políticas e humanas de Carlos Silva e Sousa, recordando esta curta mas marcante relação. Outros participantes no congresso fizeram questão de deixar uma palavra de solidariedade para com os familiares do autarca e toda a população de Albufeira em geral. Várias imagens de Carlos Silva e Sousa e um minuto de silêncio foram momentos vividos com muita emoção.