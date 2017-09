Albufeira: Olhos de Água vai ter nova creche, lar e centro de dia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Em Olhos de Água vai surgir um novo equipamento social vocacionado para dar apoio a crianças e idosos. A Câmara de Albufeira aprovou recentemente o lançamento do concurso público para a execução do Centro Social de Olhos de Água.

A obra, com um investimento previsto superior a quatro milhões de euros, irá integrar um conjunto diversificado de valências, nomeadamente creche, centro de dia, residências para idosos (ERPI) e serviço de apoio domiciliário.

O edifício será composto por dois pisos, com uma área de implantação de 2.645,60 metros quadrados, e integrará duas áreas distintas: uma destinada exclusivamente a creche e outra a centro de dia e ERPI, ambas com entradas independentes.

A creche terá capacidade para 42 crianças, enquanto as restantes valências poderão acolher um total de 125 utentes: 55 idosos (ERPI), 30 idosos (em regime de centro de dia), mais 40 utentes do serviço de apoio domiciliário.

A receção, átrio, gabinete médico e cozinha (que serve os dois refeitórios) integram as chamadas áreas comuns.

“Albufeira é um município que se preocupa com o bem-estar de todas as faixas etárias da população, por isso apostamos continuamente em medidas que visam melhorar as condições de quem aqui vive e trabalha”, salienta Carlos Silva e Sousa.

Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, muitas pessoas e empresas escolhem o concelho pela qualidade de vida que este oferece. “Somos um concelho iminentemente turístico, cuja população aumenta em determinadas épocas do ano, fruto da afluência de visitantes, mas também das migrações de pessoas que se deslocam para trabalhar, o nos obriga a criar condições para acolher e cuidar quer das crianças, quer dos idosos”, sublinha.

“Esta é uma obra de grande importância para Albufeira, que irá atenuar as necessidades da população do concelho ao nível destas valências. Não descuramos as necessidades de quem já deu muito de si para o desenvolvimento da nossa terra, bem como da futura geração”, refere Carlos Silva e Sousa.

JA