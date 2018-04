Albufeira: O trabalho dos artistas regionais numa galeria perto de si

Connect on Linked in

Todos os meses, as galerias de arte e outros espaços culturais de Albufeira acolhem exposições de pintura, fotografia, escultura, entre outras artes plásticas. Este mês não é exceção: o trabalho dos artistas regionais podem ser visitados em vários espaços, desde a galeria de arte Pintor Samora Barros (na baixa da cidade), a galeria municipal João Bailote (nos paços do concelho) ou o Museu de Arqueologia (na zona antiga de Albufeira).

Assim, até 28 de abril, a galeria de arte Pintor Samora Barros acolhe a exposição de pintura “Ousadias II”, de Manuel Rodrigues Ribeiro. Residente em Albufeira, o artista foi premiado em pintura e poesia, tendo publicado várias obras mistas (pintura e poesia). Durante alguns anos foi professor do ensino secundário e professor de desenho e pintura na Universidade do Algarve para a Terceira Idade. Para ver de segunda a sábado, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.

Por outro lado, até 19 de maio, a galeria municipal João Bailote exibe a mostra “Um Olhar sobre…”, de Sónia Balão. Licenciada em Ensino Básico Variante – Educação Visual e Tecnológica, a artista já realizou diversas exposições individuais e coletivas. Sónia trabalha com vários materiais, que vão desde a realização de retratos a lápis de cor, grafite, pastel seco e trabalhos artísticos ao nível da pintura, desenho e ilustração. A galeria está aberta ao público de terça a sábado, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. Encerra domingo, segunda-feira e feriados.

Tributo à mulher

Já as telas de Maria Manuela dos Santos podem ser contempladas até ao dia 1 de junho, na exposição “Olhar a Individualidade”, onde a artista dá relevo ao feminino num tributo à mulher. A mostra está patente de segunda a sexta, entre as 9h00 e as 17h00, no primeiro andar do edifício dos paços do concelho.

Por último, o Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira realiza, até 6 de maio, uma mostra itinerante intitulada “A Identidade do Algarve: Forais, Alvarás e Cartas Régias”, que divulga a história das atividades administrativas dos concelhos algarvios. O museu está aberto das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 às terças, sábados e domingos e das 9h30 às 17h30 às quartas, quintas e sextas, encerrando à segunda-feira.

