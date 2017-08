Albufeira já teve 148 deputados desde 1974

Connect on Linked in

Esta sexta-feira, dia 18 de agosto, os deputados da assembleia municipal de Albufeira vão ser alvo de uma homenagem, no âmbito do mandato que compreende as comemorações dos 40 anos do poder local democrático. A homenagem terá início às 17h00, no auditório municipal.

Até à presente data e desde o 25 de Abril, Albufeira já contou com 148 deputados.

A cerimónia realiza-se dois dias antes das comemorações do Dia do Município (20 de Agosto). Nesta ação, serão atribuídas insígnias aos seus membros, em grau ouro (presidentes das assembleias) e grau prata (deputados), visando salientar a importância das suas ações ao longo da história da democracia neste concelho.

Refira-se que a primeira assembleia municipal de Albufeira teve lugar a 23 de janeiro de 1977 e foi então presidida por José Bernardo Cabrita Correia e secretariada por Maria Teresa Silva Pardana. O grande assunto que dominou aquela primeira reunião após a mudança de regime político, foram as diversas recomendações dirigidas à câmara municipal, quanto à recolha de resíduos sólidos. Desde então, a assembleia municipal de Albufeira contou já com 148 deputados.

