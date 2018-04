Albufeira incentiva privados a reabilitar edifícios antigos

Connect on Linked in

A medida tem por objetivo contribuir para a revitalização do centro antigo da cidade e aldeia de Paderne, através da criação de habitação e atração de novos residentes a áreas que se encontram atualmente degradadas. Os empréstimos concedidos a privados têm taxas de juro abaixo das praticadas no mercado e a cobertura do financiamento pode chegar aos 100% do valor do investimento

A Câmara de Albufeira informa que estão abertas as candidaturas destinadas a apoiar investimentos em reabilitação urbana e em eficiência energética no âmbito do IFRRU 2020, um instrumento financeiro destinado à reabilitação e revitalização urbanas, que cobre todo o território nacional. No caso de Albufeira, os edifícios a reabilitar devem localizar-se na Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Cerro do Castelo, ARU do Cerro antigo da cidade e ARU da aldeia de Paderne.

Trata-se de uma medida que tem por objetivo “contribuir para a revitalização dos centros urbanos em todo o território nacional, através da criação de habitação, atração de novos residentes a áreas urbanas que atualmente se encontram degradas, bem como a criação de emprego, estimulando a atividade económica nas zonas intervencionadas”, adianta a autarquia, adiantando que o IFRRU 2020 permite a reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos…

Nuno Couto|Jornal do Algarve