Albufeira: Homem apanhado com 80 pedras preciosas aguarda julgamento em casa

O homem de 57 anos de idade que foi detido, na terça-feira, com oitenta pedras preciosas, em Albufeira, foi constituído arguido e aguardará o decorrer do processo judicial com termo de identidade e residência.

“No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público da secção de Loulé do DIAP de Faro, foram apreendidas em Albufeira cerca de 80 pedras aparentando serem esmeraldas e uma aparentando ser diamante”, informa a Procuradoria da República da Comarca de Faro.

As autoridades suspeitam que as pedras preciosas terão chegado ao poder do homem de 57 anos através da prática de um crime de burla qualificada.

“O inquérito prosseguirá os seus termos no DIAP de Faro, tendo por objetivo investigar os factos, designadamente estabelecer a natureza e valor dos referidos objetos, bem como a forma como foram obtidos”, lê-se no comunicado da Comarca de Faro.

NC|JA