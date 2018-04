Albufeira financia medicamentos aos mais carenciados

Print This Post

A Câmara de Albufeira e a associação Dignitude assinaram um protocolo de colaboração, na semana passada, com o objetivo de ajudar os munícipes mais desfavorecidos a ter acesso a medicamentos. A autarquia irá sinalizar os agregados familiares que poderão beneficiar do Programa Abem e comparticipar com uma verba de 100 euros por cada pessoa abrangida.

Albufeira torna-se, assim, no primeiro município do Algarve a associar-se à Rede Solidária do Medicamento, que tem por objetivo “garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão em situação de carência económica, que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados prescritos”.

Os destinatários são os cidadãos beneficiários de prestações sociais de solidariedade, mas também todos os que se deparem com uma situação inesperada de carência económica.

“Albufeira aderiu a este programa inovador, relacionado com a distribuição de medicamentos, que esperamos vir a ajudar quem mais precisa. O município irá financiar anualmente 100 euros por cada beneficiário identificado, verba que poderá vir a ser reajustada conforme as necessidades que se vierem a registar”, adiantou o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 26 DE ABRIL)

NC|JA