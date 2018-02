Albufeira escolhe gastar 40 mil euros em recreio de escola

Connect on Linked in

A população de Albufeira escolheu, através da apresentação e votação de várias propostas do orçamento participativo, gastar 40 mil euros na reabilitação da zona de recreio da escola básica nº1 de Albufeira, cuja obra – um dos dois projetos mais votados na edição de 2016 – foi inaugurada na semana passada.

A proposta foi apresentada em nome pessoal por Cátia Dias, porque assim o exigem as normas do orçamento participativo, mas esta era uma ambição de toda a associação de pais da escola, que estavam preocupados na altura com a segurança das crianças. “Os nossos filhos já cá não estão, mas estes melhoramentos não foram feitos a pensar só neles, mas em todas as crianças que virão a frequentar esta escola e elas gostaram, o que é o mais importante”, frisou Cátia Dias.

A obra, que ficou concluída em setembro de 2017, consistiu na valorização da zona de recreio da escola básica nº1 de Albufeira, através da construção de um parque infantil, colocação de uma rede de proteção sobre o campo de jogos e duas estruturas de sombreamento, com cerca de 140 metros quadrados, e o prolongamento do telheiro existente na entrada da escola, intervenções que permitem “proporcionar melhores condições de conforto e segurança a todas as crianças que frequentam aquele estabelecimento de ensino”, realça a autarquia…

NC|JA