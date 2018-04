Albufeira é palco de festa solidária “As Sopas da Aldeia”

Connect on Linked in

A Nuclegarve, instituição particular de solidariedade social, irá realizar mais um evento temático – a festa solidária “As Sopas da Aldeia”. A iniciativa terá lugar, no próximo dia 15 de abril, a partir das 13h00, no pavilhão da Nuclegarve, em Fontainhas. Contará com almoço e animação ao longo de toda a tarde. O baile será com o artista Carlos Coelho.

Como já vai sendo tradição, o evento conta todos os anos com o apoio de vários restaurantes para mostrar a gastronomia algarvia, sendo a sopa o prato em destaque.

O evento tem como grande fim a angariação de fundos para conseguir chegar ao objetivo da instituição, que é a construção da Aldeia da Solidariedade.

JA