Albufeira debate potencial do património das misericórdias

Connect on Linked in

A Misericórdia de Albufeira vai promover, com o apoio do município, a quarta edição das jornadas “Museologia nas Misericórdias”, que terá lugar no auditório municipal, no próximo dia 8 de maio, a partir das 9h00.

O programa irá contar com a presença de especialistas para debaterem as potencialidades do património museológico das misericórdias e apresentarem depoimentos de boas práticas.

Diversos especialistas irão abordar temas como as “Potencialidades de um património único”, “Património e museus”, “Parcerias e trabalho em rede na cultura do Algarve”, e a “Realidade nas Misericórdias: testemunhos de boas práticas”. A ação terminará com uma visita ao centro histórico e museu municipal de Albufeira, agendada para as 16h30.

JA