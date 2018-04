Albufeira celebra Dia Internacional do Jazz

Connect on Linked in

O género musical que nasceu em Nova Orleães, nos Estados Unidos da América, e que se caracteriza pela sua origem afro-americana e pelo improviso, comemora-se a 30 de abril. Em Albufeira, estão agendados dois dias de concertos de jazz no auditório municipal, com destaque para os pianistas Júlio Resende e Mário Laginha

O município de Albufeira assinala o Dia Internacional do Jazz com dois dias de concertos no auditório municipal. O programa começa no dia 28 de abril, com o espetáculo inédito “Fado Ensemble”, pelo pianista Júlio Resende. No dia 30, o Trio de Jazz de Loulé convida Mário Laginha para partilhar o palco, num encontro especial a dois pianos, a que se junta a secção rítmica do Trio. Os espetáculos estão marcados para as 21h30.

No caso do primeiro espetáculo, e depois do sucesso do disco “Amália por Júlio Resende”, a paixão do pianista pelo fado não arrefeceu e o músico apresenta agora em Albufeira um espetáculo inédito: “Fado Ensemble”, um projeto que multiplica as possibilidades musicais do fado a partir do piano, guitarra e braguinha, contrabaixo, bateria e percussões.

Em palco, a acompanhar Júlio Resende (piano), vão estar André Rosinha (contrabaixo), Pedro Segundo (bateria e percussões) e André Santos (guitarra e braguinha).

Quanto ao espetáculo, diz Júlio Resende, “a música apresentada terá um cariz fadístico muito forte mas, ao mesmo tempo, também muito pessoal. Ao contrário do ‘Amália’, cujos temas já todos conhecíamos da memória coletiva, aqui alguns temas são originais, outros não, mas tudo passa por olhar o fado de um modo muito pessoal”.

Mário Laginha e o projeto que criou e viu crescer

Já a 30 de abril (segunda-feira), data em que se assinala o Dia Internacional do Jazz, Mário Laginha e o Trio de Jazz de Loulé prometem extasiar o público com um concerto muito especial.

O tão esperado encontro em palco entre um dos mais aclamados músicos portugueses, Mário Laginha, e o projeto que o próprio criou e viu crescer, o Trio de Jazz de Loulé, vai acontecer em Albufeira, a partir das 21h30, no auditório municipal, constituindo o ponto alto das comemorações do Dia Internacional do Jazz.

O Trio de Jazz de Loulé, composto por António Quintino (contrabaixo), João Coelho (piano) e João Pereira (bateria), resultou de um concurso nacional promovido pelo município de Loulé. Os três jovens músicos destacaram-se entre os da sua geração na cena jazzística do país, tendo oficializado esta formação em 2016.

Apadrinhado por Mário Laginha, presidente do júri do concurso, o projeto tem como principais objetivos o de explorar a versatilidade de estilos a interpretar e o de comunicar a linguagem do jazz a um público cada vez mais alargado e heterogéneo.

Os bilhetes custam cinco euros.

NC|JA