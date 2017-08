Albufeira celebra Dia do Município com Ana Moura e fogo de artifício

Connect on Linked in

O Dia do Município de Albufeira vai ser celebrado no próximo domingo, dia 20 de agosto, com a presença da Ana Moura no tradicional concerto que se irá realizar na Praça dos Pescadores, a partir das 22h30, terminando à meia noite com fogo de artifício.

Neste dia, que começa com o hastear da bandeira em frente à Câmara de Albufeira, pelas 9h30, vai ainda ser inaugurado o Moinho do Cerro do Malpique (10h30), seguido da visita à obra de beneficiação do Parque Verde Urbano, na entrada principal da cidade (12h00). Já à tarde, às 18h00, será apresentado o programa de fim de ano 2017/2018 na cidade de Albufeira, no hotel Alísios.

Mas há mais: até 9 de setembro, sempre às quartas-feiras e sábados, passam pelo palco mais antigo do centro da cidade a música tradicional portuguesa, o folclore, a dança clássica, contemporânea e oriental, o hip-hop e a música filarmónica, entre outros géneros musicais. Sempre a partir das 21h30.

Neste mês ainda vão atuar o Rancho Folclórico de Albufeira (dia 19), Primes do Zé (dia 23), Banda Alhada (dia 26) e a Banca Filarmónica da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne (dia 30).

Outras festas religiosas se juntam, nomeadamente as da Nossa Senhora da Guia e de São Luís, ambas na freguesia da Guia, no dia 26 de agosto, das 19h30 às 20h30, e no dia 27, das 18h00 até às 20h30.

NC|JA