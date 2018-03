Albufeira celebra a floresta com marionetas e piquenique

Connect on Linked in

De modo a assinalar o Dia Mundial da Floresta e da Árvore, dia 21 de março, o município de Albufeira irá levar a cabo uma ação denominada “Rota Pela Floresta”, no Parque da Alfarrobeira, entre as 9h30 e as 12h00.

“Nesta ação pretende-se conduzir os participantes por uma rota com diversos aspetos relacionadas com a floresta, com vista à promoção da sustentabilidade dos espaços verdes e a dar a conhecer diferentes aspetos relacionados com a floresta, desde as entidades envolvidas na sua preservação até aos seus diferentes produtos e ecossistemas”, adianta a autarquia em comunicado.

Do programa deste dia consta, antes da “Rota pela Floresta”, com a presença de diferentes entidades ligadas à floresta, um piquenique e teatro de marionetas, com o espetáculo de sensibilização ambiental “Crokorócódilo”.

Para além do Parque da Alfarrobeira, Albufeira tem ainda outros espaços verdes, como é o caso do Jardim Frutuoso da Silva, do Jardim da Biblioteca, Jardim de Montechoro, Parque Lúdico, Parque Verde Urbano (Caliços), Parque de Merendas da Falésia, Parque de Merendas da Quinta do Penedo, Parque de Merendas de Vale Navio (Patã), Parque de Vale Faro e, ainda, no conhecido “pulmão verde” do concelho, a Pista das Açoteias.

JA