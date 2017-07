Albufeira atrai com música e artesanato ao vivo

Connect on Linked in

Até ao próximo domingo, a Praça dos Pescadores, em Albufeira, está transformada numa paisagem que faz lembrar outros tempos. Várias dezenas de tendas perfilam-se ao longo do espaço, com artesãos a trabalhar ao vivo peças de artesanato em vários materiais. A música é outra das atrações do Festival Al-Buhera, que tem este ano como cabeças de cartaz os The Black Mamba, Resistência, Miguel Araújo e HMB

O Festival Al-Buhera está de regresso a Albufeira, até ao próximo domingo, 30 de julho, para mostrar o que de melhor se faz no país em termos de artesanato.

Centenas de tendas e várias bancas coloridas enchem a Praça dos Pescadores de peças genuínas em materiais que vão da marroquinaria, à cortiça, objetos em ourivesaria, cobre, bronze, latão, cestaria, têxteis, artes decorativas, sabonetes naturais, aromoterapia, bordados, passando pelos artigos em tricot e crochet.

Para além das artes e ofícios, o programa aposta em produtos da gastronomia tradicional e na animação musical, com início marcado sempre às 21h00, exceto a animação de rua, que começa a partir das 19h00.

Entre os vários artistas que vão passar pelo palco do Al-Buhera, destacam-se as presenças nesta quinta-feira (27) de Vítor Bacalhau e dos The Black Mamba. Amanhã (28), é a vez dos Al-Buhera & Raquel Peters dividirem protagonismo com o grupo Resistência, enquanto no sábado (29), o grupo de música tradicional portuguesa José Praia & Aquaviva prepara o ambiente para receber Miguel Araújo. A encerrar o festival, no domingo (30), atua Ben & The Pirates na primeira parte e a banda portuguesa de soul e funk HMB a fechar o programa…

