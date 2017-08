Albufeira atende em média 30 migrantes por dia

Print This Post

O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) de Albufeira, a funcionar desde 2008, atendeu cerca de 300 pessoas oriundas de 20 países diferentes durante o mês de junho, o que constitui “um aumento significativo”. Este centro garante o acolhimento, informação e apoio aos cidadãos migrantes, facilitando a sua integração.

“Foram dadas soluções a 290 questões colocadas por pessoas de diversos países, onde se destacam, do total de atendimentos registados, 82 cidadãos naturais do Brasil, 52 do Nepal, 35 da Índia e 26 da Ucrânia, entre outros, sendo que na totalidade foram atendidos cidadãos oriundos de 20 países diferentes”, adiantam os responsáveis.

O município promoveu ainda uma candidatura ao FAMI – Fundo, Asilo, Migração e Integração, que permite financiar a 75% ações de formação de língua portuguesa destinadas à comunidade migrante, para contornar as dificuldades linguísticas, realizando assim duas ações de formação durante os meses de fevereiro e março.

O serviço de atendimento do CLAIM está aberto ao público durante os dias de semana, entre as 9h00 e as 16h00 (encerra aos sábados, domingos e feriados).

JA