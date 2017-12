Albufeira aposta no humor na passagem de ano e arranque de 2018

Connect on Linked in

Eduardo Madeira, Fernando Rocha, Nilton e Herman José são os cabeças de cartaz do Festival Solrir, que tem lugar desde 2013 em Albufeira

Em Albufeira, os últimos dias de 2017 e os primeiros de 2018 vão ficar marcados por quatro noites de humor e muitas gargalhadas. O Festival Solrir está de regresso ao Palácio de Congressos do Algarve, nos Salgados, nos dias 29 e 30 de dezembro e 1 e 2 de janeiro, às 21h30, com os melhores humoristas nacionais.

Este será o quinto ano consecutivo em que o Solrir – “o melhor festival de humor do mundo” – passa por Albufeira, para quatro noites que prometem arrancar muitas gargalhadas a centenas de fãs que escolhem despedir-se de 2017 e celebrar os primeiros dias de 2018 de forma divertida.

O programa arranca no dia 29 de dezembro com o espetáculo de Eduardo Madeira com a participação especial de Joana Machado e Joel Ricardo Santos. No dia 30, o palco está reservado aos humoristas Fernando Rocha, Luís Brito Rocha e Bira Doser.

Depois da despedida de 2017, o Solrir recebe o incontornável Herman José e uma resma de duas gajas: Ana Arrebentinha e Sofia Bernardo.

O Solrir encerra no dia 2 de janeiro com a boa disposição e a irreverência de Nilton, que irá partilhar o palco com Pedro Sousa, Pedro Durão e Gonçalo Nunes em Chica.

O Festival Solrir realiza-se em Albufeira desde 2013, tendo contado com mais de duas centenas de humoristas nacionais e internacionais e milhares de espetadores em cada uma das suas edições.

Os bilhetes custam 12 euros, com desconto de um euro para estudantes, habitantes de Albufeira e maiores de 65 anos.

NC|JA